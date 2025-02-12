Режим Лукашенка звільнив трьох політв'язнів, серед них – громадянин США

З-під варти в Білорусі звільнили трьох ув'язнених, в тому числі одного американця.

Джерело: спеціальний представник США у справах заручників Адам Белер в інтерв'ю CNN, "Радыё Свабода"

Деталі: "Ми звільнили трьох ув'язнених у Білорусі", - сказав Белер. Він не назвав ім'я громадянина США.

Реклама:

Білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що крім американського громадянина з білоруських в'язниць вийшов їхній журналіст Андрій Кузнечик і багатодітна мати Олена Мовшук.

47-річний Андрій Кузнечик, який провів за ґратами за політично вмотивованим вироком понад три роки, у середу прибув до Вільнюса, де його зустріла дружина та діти.

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус прокоментував це повідомлення:

РЕКЛАМА:

"Це щасливий день для Андрія, його дружини та двох маленьких дітей. Після більш ніж трьох років розлуки ця сім’я знову разом, завдяки президенту Трампу. Ми також вдячні держсекретарю Рубіо та його команді, а також уряду Литви за підтримку".

За даними Білоруської асоціації журналістів, за ґратами залишаються 40 білоруських ЗМІ, серед яких журналіст "Радыё Свабода" Ігор Лосік і колишній багаторічний кореспондент мінського бюро "Радіо Свобода" Ігор Корней.

Що передувало: 11 грудня посланець президента США Стівен Віткофф відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Пізніше стало відомо, що в обмін на звільнення американця Фогеля Сполучені Штати повернуть Росії Александра Винника – кіберзлочинця, засудженого за шахрайство з криптовалютою.