Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Режим Лукашенка звільнив трьох політв'язнів, серед них – громадянин США

Середа, 12 лютого 2025, 20:22
Режим Лукашенка звільнив трьох політв'язнів, серед них – громадянин США
ілюстративне фото LRT

З-під варти в Білорусі звільнили трьох ув'язнених, в тому числі одного американця.

Джерело: спеціальний представник США у справах заручників Адам Белер в інтерв'ю CNN, "Радыё Свабода"

Деталі: "Ми звільнили трьох ув'язнених у Білорусі", - сказав Белер. Він не назвав ім'я громадянина США.

Реклама:

Білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що крім американського громадянина з білоруських в'язниць вийшов їхній журналіст Андрій Кузнечик і багатодітна мати Олена Мовшук.

47-річний Андрій Кузнечик, який провів за ґратами за політично вмотивованим вироком понад три роки, у середу прибув до Вільнюса, де його зустріла дружина та діти.

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус прокоментував це повідомлення:

РЕКЛАМА:

"Це щасливий день для Андрія, його дружини та двох маленьких дітей. Після більш ніж трьох років розлуки ця сім’я знову разом, завдяки президенту Трампу. Ми також вдячні держсекретарю Рубіо та його команді, а також уряду Литви за підтримку".

За даними Білоруської асоціації журналістів, за ґратами залишаються 40 білоруських ЗМІ, серед яких журналіст "Радыё Свабода" Ігор Лосік і колишній багаторічний кореспондент мінського бюро "Радіо Свобода" Ігор Корней.

Що передувало: 11 грудня посланець президента США Стівен Віткофф відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Пізніше стало відомо, що в обмін на звільнення американця Фогеля Сполучені Штати повернуть Росії Александра Винника – кіберзлочинця, засудженого за шахрайство з криптовалютою.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоЗеленський провів розмову із Трампом
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
фото, відеоОперація "Щур": в СБУ розкрили деталі викриття російського агента у своїх лавах
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Усі новини...
Останні новини
20:22
Режим Лукашенка звільнив трьох політв'язнів, серед них – громадянин США
20:07
Може витримати удари КАБів та ракет: у Запоріжжі відкрили третю підземну школу
20:04
Після слів глави Петагону в Польщі не радять Україні чекати запрошення в НАТО "з неба"
19:53
боксНайбільший гонорар у кар’єрі: відомо, скільки українець Берінчик заробить за бій з Девісом
19:52
Китайська Baidu випустить нову ШІ-модель, що кине виклик OpenAI
19:40
ОновленоЗеленський провів розмову із Трампом
19:37
Зеленський: Щоб збити 6 балістичних ракет РФ, знадобилося 10 ракет Patriot на $30 млн
19:35
ЗМІ: Українського пастора підозрюють у продажі двох сиріт з Київщини американському подружжю
19:22
У Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з Путіним
19:15
У Росії різко збільшилась кількість фінансових пірамід
Усі новини...
Реклама:
Реклама: