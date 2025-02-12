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Режим Лукашенко освободил трех политзаключенных, среди них – гражданин США

Среда, 12 февраля 2025, 20:22
Режим Лукашенко освободил трех политзаключенных, среди них – гражданин США
иллюстративное фото LRT

Из-под стражи в Беларуси освободили трех заключенных, в том числе одного американца.

Источник: специальный представитель США по делам заложников Адам Бёлер в интервью CNN, "Радыё Свабода"

Детали: "Мы освободили трех заключенных в Беларуси", - сказал Бёлер. Он не назвал имя гражданина США.

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Белорусская служба "Радио Свобода" сообщает, что кроме американского гражданина из белорусских тюрем вышел их журналист Андрей Кузнечик и многодетная мать Елена Мовшук.

47-летний Андрей Кузнечик, который провел за решеткой по политически мотивированному приговору более трех лет, в среду прибыл в Вильнюс, где его встретила жена и дети.

Президент и генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус прокомментировал это сообщение:

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"Это счастливый день для Андрея, его жены и двух маленьких детей. После более чем трех лет разлуки эта семья снова вместе, благодаря президенту Трампу. Мы также благодарны госсекретарю Рубио и его команде, а также правительству Литвы за поддержку".

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за решеткой остаются 40 белорусских СМИ, среди которых журналист "Радыё Свабода" Игорь Лосик и бывший многолетний корреспондент минского бюро "Радио Свобода" Игорь Корней.

Что предшествовало: 11 декабря посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля - учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Позже стало известно, что в обмен на освобождение американца Фогеля Соединенные Штаты вернут России Александра Винника - киберпреступника, осужденного за мошенничество с криптовалютой.

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