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Міністр Трампа у Києві назвав 5 причин важливості угоди про корисні копалини

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 20:38
Міністр Трампа у Києві назвав 5 причин важливості угоди про корисні копалини
Скотт Бессент. фото посольства Україн в США

Міністр фінансів США Скотт Бессент на пресконференції у Києві з президентом Володимиром Зеленським назвав п’ять причин, чому вважає проєкт угоди про партнерство між Україною і Сполученими Штатами важливим для обох країн.

Джерело: Бессент, якого цитує "Укрінформ", "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, за словами американського міністра, цей документ є важливим з точки зору бачення президентом США Дональдом Трампом швидкого врегулювання розв’язаної РФ війни.

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"Ми вважаємо, що це дасть українському народу подальші гарантії американської допомоги", – сказав Бессент.

Крім того, така угода буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов’язання, переконаний він.

Міністр фінансів США підкреслив, що це також буде сигналом американцям, що Україна і Сполучені Штати не тільки поділяють спільні цінності і безпекові виклики, а й стануть більш узгодженими в економічних питаннях, які враховуватимуть інтереси американського народу.

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"По-четверте, чим більше буде інвестицій США в Україну – а я вірю, що коли цей конфлікт закінчиться, українська економіка буде дуже доброю, – тим більше безпеки це дасть українському народу. І по-п’яте, я вважаю, що ближчий погляд США на українську економіку може стати прискорювачем для постконфліктного відновлення", – сказав Бессент.

Передісторія:

  • Бессент прибув до України у середу 12 лютого. В ході візиту від зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
  • Згодом Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
  • Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
  • Пізніше Трамп додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

СШАЗеленський
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