Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр Трампа в Киеве назвал 5 причин важности соглашения о полезных ископаемых

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 20:38
Министр Трампа в Киеве назвал 5 причин важности соглашения о полезных ископаемых
Скотт Бессент. фото посольства Украины в США

Министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским назвал пять причин, почему считает проект соглашения о партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами важным для обеих стран.

Источник: Бессент, которого цитирует "Укринформ", "Европейская правда"

Детали: В частности, по словам американского министра, этот документ важен с точки зрения видения президентом США Дональдом Трампом быстрого урегулирования развязанной РФ войны.

Реклама:

"Мы считаем, что это даст украинскому народу дальнейшие гарантии американской помощи", – сказал Бессент.

Кроме того, такое соглашение будет сильным сигналом российскому руководству об американских обязательствах, убежден он.

Министр финансов США подчеркнул, что это также будет сигналом американцам, что Украина и Соединенные Штаты не только разделяют общие ценности и вызовы безопасности, но и станут более согласованными в экономических вопросах, которые будут учитывать интересы американского народа.

РЕКЛАМА:

"В-четвертых, чем больше будет инвестиций США в Украину – а я верю, что когда этот конфликт закончится, украинская экономика будет очень хорошей, – тем больше безопасности это даст украинскому народу. И в-пятых, я считаю, что более близкий взгляд США на украинскую экономику может стать ускорителем для постконфликтного восстановления", – сказал Бессент.

Предыстория:

  • Бессент прибыл в Украину в среду 12 февраля. В ходе визита от встретился с президентом Владимиром Зеленским.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
  • На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.
  • Позже Трамп добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоТрамп рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным
Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США
фотоПорошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
фото, видеоОперация "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"
Все новости...
США
Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО
Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине
Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых
Последние новости
21:21
В ЕС сформировали наблюдательный совет механизма Ukraine Facility
21:19
"Сокол" одолел "Кременчуг", "Шторм" разгромил "Крыжинку" в чемпионате Украины по хоккею
21:07
Не уплатили более 1,6 миллиарда грн налогов: БЭБ разоблачило недобросовестных предпринимателей
21:02
С временно оккупированных территорий вернули еще двух детей
20:59
Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО
20:38
Министр Трампа в Киеве назвал 5 причин важности соглашения о полезных ископаемых
20:22
Режим Лукашенко освободил трех политзаключенных, среди них – гражданин США
20:07
Может выдержать удары КАБов и ракет: в Запорожье открыли третью подземную школу
20:04
После слов главы Петагона в Польше не советуют Украине ждать приглашения в НАТО "с неба"
19:53
боксСамый большой гонорар в карьере: известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Все новости...
Реклама:
Реклама: