Министр Трампа в Киеве назвал 5 причин важности соглашения о полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским назвал пять причин, почему считает проект соглашения о партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами важным для обеих стран.

Источник: Бессент, которого цитирует "Укринформ", "Европейская правда"

Детали: В частности, по словам американского министра, этот документ важен с точки зрения видения президентом США Дональдом Трампом быстрого урегулирования развязанной РФ войны.

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"Мы считаем, что это даст украинскому народу дальнейшие гарантии американской помощи", – сказал Бессент.

Кроме того, такое соглашение будет сильным сигналом российскому руководству об американских обязательствах, убежден он.

Министр финансов США подчеркнул, что это также будет сигналом американцам, что Украина и Соединенные Штаты не только разделяют общие ценности и вызовы безопасности, но и станут более согласованными в экономических вопросах, которые будут учитывать интересы американского народа.

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"В-четвертых, чем больше будет инвестиций США в Украину – а я верю, что когда этот конфликт закончится, украинская экономика будет очень хорошей, – тем больше безопасности это даст украинскому народу. И в-пятых, я считаю, что более близкий взгляд США на украинскую экономику может стать ускорителем для постконфликтного восстановления", – сказал Бессент.

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