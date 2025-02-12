Министр Трампа в Киеве назвал 5 причин важности соглашения о полезных ископаемых
Министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским назвал пять причин, почему считает проект соглашения о партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами важным для обеих стран.
Источник: Бессент, которого цитирует "Укринформ", "Европейская правда"
Детали: В частности, по словам американского министра, этот документ важен с точки зрения видения президентом США Дональдом Трампом быстрого урегулирования развязанной РФ войны.
"Мы считаем, что это даст украинскому народу дальнейшие гарантии американской помощи", – сказал Бессент.
Кроме того, такое соглашение будет сильным сигналом российскому руководству об американских обязательствах, убежден он.
Министр финансов США подчеркнул, что это также будет сигналом американцам, что Украина и Соединенные Штаты не только разделяют общие ценности и вызовы безопасности, но и станут более согласованными в экономических вопросах, которые будут учитывать интересы американского народа.
"В-четвертых, чем больше будет инвестиций США в Украину – а я верю, что когда этот конфликт закончится, украинская экономика будет очень хорошей, – тем больше безопасности это даст украинскому народу. И в-пятых, я считаю, что более близкий взгляд США на украинскую экономику может стать ускорителем для постконфликтного восстановления", – сказал Бессент.
Предыстория:
- Бессент прибыл в Украину в среду 12 февраля. В ходе визита от встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- Впоследствии Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
- На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.
- Позже Трамп добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.