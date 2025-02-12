Генштаб: РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках

Російські війська зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 12 лютого

Дослівно: "На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. До цього часу точаться два боєзіткнення.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення досі тривають.

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Сім атак загарбників відбивали українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районах Часового Яру та Васюківки. На даний час продовжується чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 11 ворожих атак в районах Щербинівки та Торецька, сім атак зупинені Силами оборони, ще чотири – тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в районі Щербаків, крім того, ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 13 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер.