Генштаб: РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредотачивают основные наступательные усилия на Покровском и Купянском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 12 февраля

Дословно: "В настоящее время произошло 112 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных и 74 авиационных удара, применив семь ракет и 112 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4314 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Семь атак захватчиков отражали украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 11 вражеских атак в районах Щербиновки и Торецка, семь атак остановлены Силами обороны, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ривнополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в районе Щербаков, кроме того, враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 13 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор.