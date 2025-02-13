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Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину

Альона Мазуренко , Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 09:32
Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину
фото: Шабунін в Facebook

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про тиск з боку Офісу президента та про те, що його переводять служити з Києва на Харківщину.

Джерело: Шабунін в Facebook

Пряма мова Шабуніна: "Офіс Зеленського викидає мене з Києва на Харківщину.

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Цікаво, що бісить Зеленського більше – викриття корупції в оборонці чи атомній схемі (реактори та розбудова ХАЕС)? Єрмак, напевно, думав, що я побіжу домовлятися, щоб лишитися в Києві.

Це ж для цього було особисте клопотання Дейнеко (голови ДПСУ) щодо мого переведення з підрозділу під Міноборони в його підпорядкування — для того, щоб лишити мене будь-якої можливості публічної діяльності?".

Деталі: За словами Шабуніна, його переводять із Києва на Харківщину: "Служачи цей рік в Києві я брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА". 

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За даними джерел, сержанта Шабуніна призначать командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ. 

Керівник ЦПК нагадав, що ЦПК багато писали про 23 млрд грн, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗу і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar".

Шабунін додав, що єдиний спосіб закрити йому рота – "зробити це фізично".

ЦПКОфіс президента
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