Глава ЦПК заявил о давлении ОП и о том, что его переводят служить на Харьковщину

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о давлении со стороны Офиса президента и о том, что его переводят служить из Киева в Харьковскую область.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь Шабунина: "Офис Зеленского выбрасывает меня из Киева в Харьковскую область.

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Интересно, что бесит Зеленского больше - разоблачение коррупции в оборонке или атомной схеме (реакторы и развитие ХАЭС)? Ермак, наверное, думал, что я побегу договариваться, чтобы остаться в Киеве.

Это же для этого было личное ходатайство Дейнеко (председателя ГПСУ) о моем переводе из подразделения под Минобороны в его подчинение - для того, чтобы лишить меня любой возможности публичной деятельности?".

Детали: По словам Шабунина, его переводят из Киева в Харьковскую область: "Служа этот год в Киеве я участвовал в изменении законов, которые блокировали военное ИТ. Это, в частности, дало возможность запустить Армию+ и масштабировать DELTA/ВЕЖА".

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По данным источников, сержанта Шабунина назначат командиром отделения полевого механизированного хлебозавода продовольственного склада 218 объединенного центра обеспечения сил логистики ВСУ.

Руководитель ЦПК напомнил, что ЦПК много писали о 23 млрд грн, которые "обманом забрали из готовых контрактов АОЗ и через пограничников слили авансом на посредника "Lechmar".

Шабунин добавил, что единственный способ закрыть ему рот - "сделать это физически".