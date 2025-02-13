Німецький міністр про вимоги США щодо витрат на оборону: вони й самі далекі від 5% ВВП

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре відкинув вимогу нової американської адміністрації щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП, зазначивши, що й самі США не відповідають цьому показнику.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: За словами Пісторіуса, питання про підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП наразі "не стоїть на порядку денному".

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"Є вимога американського президента, що це має бути п'ять відсотків. Самі американці все ще дуже, дуже далекі від цього", – сказав міністр.

При цьому він не вказав, яким, на його думку, має бути показник витрат на оборону.

Однак німецький міністр визнає, що "два або два з половиною відсотки" витрат на оборону не спрацюють.

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"Ми повинні бути чесними на даному етапі", – додав він.

Передісторія: