Немецкий министр о требованиях США по расходам на оборону: они и сами далеки от 5% ВВП
Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз отверг требование новой американской администрации относительно расходов на оборону в размере 5% от ВВП, отметив, что и сами США не соответствуют этому показателю.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: По словам Писториуса, вопрос о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП пока "не стоит на повестке дня".
"Есть требование американского президента, что это должно быть пять процентов. Сами американцы все еще очень, очень далеки от этого", - сказал министр.
При этом он не указал, каким, по его мнению, должен быть показатель расходов на оборону.
Однако немецкий министр признает, что "два или два с половиной процента" расходов на оборону не сработают.
"Мы должны быть честными на данном этапе", – добавил он.
Предыстория:
- Накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп требует от союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону, а также добавил, что расходов в размере 2% от ВВП уже недостаточно.
- Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польша, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.
- Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.