Немецкий министр о требованиях США по расходам на оборону: они и сами далеки от 5% ВВП

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз отверг требование новой американской администрации относительно расходов на оборону в размере 5% от ВВП, отметив, что и сами США не соответствуют этому показателю.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: По словам Писториуса, вопрос о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП пока "не стоит на повестке дня".

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"Есть требование американского президента, что это должно быть пять процентов. Сами американцы все еще очень, очень далеки от этого", - сказал министр.

При этом он не указал, каким, по его мнению, должен быть показатель расходов на оборону.

Однако немецкий министр признает, что "два или два с половиной процента" расходов на оборону не сработают.

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"Мы должны быть честными на данном этапе", – добавил он.

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