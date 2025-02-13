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Немецкий министр о требованиях США по расходам на оборону: они и сами далеки от 5% ВВП

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 09:44
Немецкий министр о требованиях США по расходам на оборону: они и сами далеки от 5% ВВП
Борис Пісториус. Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз отверг требование новой американской администрации относительно расходов на оборону в размере 5% от ВВП, отметив, что и сами США не соответствуют этому показателю.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: По словам Писториуса, вопрос о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП пока "не стоит на повестке дня".

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"Есть требование американского президента, что это должно быть пять процентов. Сами американцы все еще очень, очень далеки от этого", - сказал министр.

При этом он не указал, каким, по его мнению, должен быть показатель расходов на оборону.

Однако немецкий министр признает, что "два или два с половиной процента" расходов на оборону не сработают.

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"Мы должны быть честными на данном этапе", – добавил он.

Предыстория:

  • Накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп требует от союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону, а также добавил, что расходов в размере 2% от ВВП уже недостаточно.
  • Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польша, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.
  • Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.

ГерманияСША
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