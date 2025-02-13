Під час атаки РФ на Україну 13 лютого у Молдову залітали дрони, один з них вибухнув
Під час масованої російської атаки безпілотниками в ніч на 13 лютого на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.
Джерело: NewsMaker з посиланням на дані Генерального інспекторату поліції, "Європейська правда"
Деталі: Один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.
За даними Генерального інспекторату поліції, виявлені в Чадир-Лунзі фрагменти належать російському дрону.
Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони ізольовані, а компетентні органи вивчають уламки.
"Наразі експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону", – повідомили в Генеральному інспектораті поліції.
Після російської атаки, зафіксованої о 23:05 співробітниками прикордонного посту Чишмікіой, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали.
Передісторія:
- 12 лютого у Молдові повідомили про виявлення безпілотника в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.
- Після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.
- Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.