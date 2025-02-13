Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Під час атаки РФ на Україну 13 лютого у Молдову залітали дрони, один з них вибухнув

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 10:21
Під час атаки РФ на Україну 13 лютого у Молдову залітали дрони, один з них вибухнув
фото з Facebook президентки Молдови Майї Санду

Під час масованої російської атаки безпілотниками в ніч на 13 лютого на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.

Джерело: NewsMaker з посиланням на дані Генерального інспекторату поліції, "Європейська правда"

Деталі: Один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.

Реклама:
 
фото: newsmaker

За даними Генерального інспекторату поліції, виявлені в Чадир-Лунзі фрагменти належать російському дрону.

 
фото: newsmaker

Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони ізольовані, а компетентні органи вивчають уламки.

 
фото: newsmaker

"Наразі експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону", – повідомили в Генеральному інспектораті поліції.

РЕКЛАМА:

Після російської атаки, зафіксованої о 23:05 співробітниками прикордонного посту Чишмікіой, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали.

Передісторія:

  • 12 лютого у Молдові повідомили про виявлення безпілотника в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.
  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.
  • Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.

МолдоваШахедРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела
Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань
Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
Усі новини...
Молдова
На території Молдови знайшли один з дронів, які РФ запускає під час атак на Україну
Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови
Зеленський призначив нового посла України в Молдові, всупереч очікуваній кандидатурі
Останні новини
10:21
Під час атаки РФ на Україну 13 лютого у Молдову залітали дрони, один з них вибухнув
10:20
Дієта проти раку: вчені назвали продукти, які можуть захистити від ризику онкозахворювань
10:14
Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки
10:12
X Маска заплатить Трампу $10 млн для врегулювання позову проти Twitter — WSJ
09:57
фото, відео У французькому Греноблі кинули гранату в бар, понад 10 людей поранені
09:52
Вночі ворог масовано атакував дронами Ізмаїльський район Одещини: поранено жінку
09:46
Рютте та Трюдо обговорили роль НАТО у підтримці оборони України
09:44
Німецький міністр про вимоги США щодо витрат на оборону: вони й самі далекі від 5% ВВП
09:32
Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину
09:29
Глава МЗС Польщі очікує, що на Мюнхенській конференції "творитиметься історія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: