Під час атаки РФ на Україну 13 лютого у Молдову залітали дрони, один з них вибухнув

Під час масованої російської атаки безпілотниками в ніч на 13 лютого на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.

Джерело: NewsMaker з посиланням на дані Генерального інспекторату поліції, "Європейська правда"

Деталі: Один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.

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фото: newsmaker

За даними Генерального інспекторату поліції, виявлені в Чадир-Лунзі фрагменти належать російському дрону.

фото: newsmaker

Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони ізольовані, а компетентні органи вивчають уламки.

фото: newsmaker

"Наразі експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону", – повідомили в Генеральному інспектораті поліції.

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Після російської атаки, зафіксованої о 23:05 співробітниками прикордонного посту Чишмікіой, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали.

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