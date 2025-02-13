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Во время атаки РФ на Украину 13 февраля в Молдову залетали дроны, один из них взорвался

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 10:21
Во время атаки РФ на Украину 13 февраля в Молдову залетали дроны, один из них взорвался
фото из Facebook президента Молдовы Майи Санду

Во время массированной российской атаки беспилотниками в ночь на 13 февраля на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.

Источник: NewsMaker со ссылкой на данные Генерального инспектората полиции, "Европейская правда"

Детали: Один из дронов упал в поле возле села Чумай Тараклийского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей.

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фото: newsmaker

По данным Генерального инспектората полиции, обнаруженные в Чадыр-Лунге фрагменты принадлежат российскому дрону.

 
фото: newsmaker

Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы изолированы, а компетентные органы изучают обломки.

 
фото: newsmaker

"Сейчас эксперты технико-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более детально. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону", – сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

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После российской атаки, зафиксированной в 23:05 сотрудниками пограничного поста Чишмикиой, пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех работников эвакуировали.

Предыстория:

  • 12 февраля в Молдове сообщили об обнаружении беспилотника в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.
  • Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.
  • Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.

МолдоваШахедРосcия
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