Во время атаки РФ на Украину 13 февраля в Молдову залетали дроны, один из них взорвался

Во время массированной российской атаки беспилотниками в ночь на 13 февраля на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.

Источник: NewsMaker со ссылкой на данные Генерального инспектората полиции, "Европейская правда"

Детали: Один из дронов упал в поле возле села Чумай Тараклийского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей.

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фото: newsmaker

По данным Генерального инспектората полиции, обнаруженные в Чадыр-Лунге фрагменты принадлежат российскому дрону.

фото: newsmaker

Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы изолированы, а компетентные органы изучают обломки.

фото: newsmaker

"Сейчас эксперты технико-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более детально. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону", – сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

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После российской атаки, зафиксированной в 23:05 сотрудниками пограничного поста Чишмикиой, пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех работников эвакуировали.

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