Во время атаки РФ на Украину 13 февраля в Молдову залетали дроны, один из них взорвался
Во время массированной российской атаки беспилотниками в ночь на 13 февраля на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.
Источник: NewsMaker со ссылкой на данные Генерального инспектората полиции, "Европейская правда"
Детали: Один из дронов упал в поле возле села Чумай Тараклийского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей.
По данным Генерального инспектората полиции, обнаруженные в Чадыр-Лунге фрагменты принадлежат российскому дрону.
Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы изолированы, а компетентные органы изучают обломки.
"Сейчас эксперты технико-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более детально. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону", – сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
После российской атаки, зафиксированной в 23:05 сотрудниками пограничного поста Чишмикиой, пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех работников эвакуировали.
Предыстория:
- 12 февраля в Молдове сообщили об обнаружении беспилотника в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.
- Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.
- Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.