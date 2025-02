Камишин спробував заманити Трампа в Україну рекламою "Укрзалізниці"

Радник президента України зі стратегічних питань і член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну спеціальним поїздом для дипломатичних місій в Україні.

Джерело: Камишин у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Камишин заявив, що "сміливий" міністр фінансів США Скотт Бессен "успішно дістався нашим потягом із Києва до Польщі, прибувши за дві хвилини завчасно в розкладі".

"RailForceOne (спеціальний поїзд для дипломатичних місій в Україні. – Ред.) чекає на вас", – написав він.

Окрім цього, він додав відео Трампа, у якому той висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув із візитом до Києва в середу, 12 лютого.

"Мій міністр фінансів досить сміливий – він уже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато чого могло трапитися, проте все добре", – сказав американський президент.

