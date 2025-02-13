Камышин попытался заманить Трампа в Украину рекламой "Укрзализныци"

Советник президента Украины по стратегическим вопросам и член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Александр Камышин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину специальным поездом для дипломатических миссий в Украине.

Источник: Камышин в X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Камышин заявил, что "смелый" министр финансов США Скотт Бессен "успешно добрался нашим поездом из Киева в Польшу, прибыв за две минуты раньше времени в расписании".

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"RailForceOne (специальный поезд для дипломатических миссий в Украине. - Ред.) ждет вас", - написал он.

Окрім цього, він додав відео Трампа, у якому той висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув із візитом до Києва в середу, 12 лютого.

"Мій міністр фінансів досить сміливий – він уже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато чого могло трапитися, проте все добре", – сказав американський президент.

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Dear @POTUS, your brave @SecScottBessent has been successfully transported by our train from Kyiv to Poland — arriving 2 minutes ahead of schedule.



And yes, #RailForceOne is waiting for you here as well, dear @POTUS 😎



And @Amtrak, eat your heart out! 😜 pic.twitter.com/O9KbQTdc4k — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 13, 2025

На початку січня президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп може стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну літаком.

12 лютого Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти.