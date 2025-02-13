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Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 13 лютого 2025, 13:37
Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України
фото: Facebook/Сергій Кислиця

Колишнього представника України при ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на урядовий портал

Дослівно: "Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником Міністра закордонних справ України".

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Деталі: Розпорядження про призначення Кислиці підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідково: 

  • Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". 
  • Кислиця розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році. З 2019 року обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.
  • Президент України Володимир Зеленський звільнив його своїм указом від 21 грудня.
  • Перед тим Зеленський повідомляв, що новим постпредом України в ООН стане експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник

МЗСООН
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