Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України
Четвер, 13 лютого 2025, 13:37
Колишнього представника України при ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на урядовий портал
Дослівно: "Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником Міністра закордонних справ України".
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Деталі: Розпорядження про призначення Кислиці підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Довідково:
- Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".
- Кислиця розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році. З 2019 року обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.
- Президент України Володимир Зеленський звільнив його своїм указом від 21 грудня.
- Перед тим Зеленський повідомляв, що новим постпредом України в ООН стане експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник