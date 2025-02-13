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Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 13:37
Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины
фото: Facebook/Сергей Кислица

Бывшего представителя Украины при ООН Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на правительственный портал

Дословно: "Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем Министра иностранных дел Украины".

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Детали: Распоряжение о назначении Кислицы подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Справочно:

  • Сергей Кислица окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".
  • Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. С 2019 года занимал должность постоянного представителя Украины при ООН, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Содружестве Багамских Островов и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго.
  • Президент Украины Владимир Зеленский уволил его своим указом от 21 декабря.
  • Перед тем Зеленский сообщал, что новым постпредом Украины в ООН станет экс-посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник.

МИДООН
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