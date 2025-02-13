В Україні прогнозують невеликий сніг з дощем

Синоптики прогнозують у п'ятницю 14-го лютого сніг, місцями дощ, відлигу вдень та нічні заморозки. Після цих вихідних в Україні відновиться холодна морозна погода, а послаблення холоду можливе аж після 25-го лютого.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко

Дослівно Діденко: "В Україну йде зміна погоди. До нас завітає атмосферний фронт із снігом, нічними ще морозами, проте із короткочасним денним потеплінням, відлигою".

Реклама:

Деталі: Так, 14-го лютого в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня +1+6 градусів, у південній частині +6+9 градусів; вночі прогнозують -5-12 градусів, на крайньому заході +1-3 градуси.

У п'ятницю холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини. На півдні та сході завтра - без опадів.

У Києві 14-го лютого очікується сніг. Буде рвучким південно-західний вітер. Найближчої ночі в столиці -6 градусів, а вдень потепліє до +2 градусів.

РЕКЛАМА:

укргідрометцентр

У суботу, 15-го лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем.

За словами синоптика, після цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода. Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, можливе після 25-го лютого.