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В Украине прогнозируют небольшой снег с дождем

Алена МазуренкоЧетверг, 13 февраля 2025, 13:52
В Украине прогнозируют небольшой снег с дождем
фото: pixabay

Синоптики прогнозируют в пятницу 14-го февраля снег, местами дождь, оттепель днем и ночные заморозки. После этих выходных в Украине возобновится холодная морозная погода, а ослабление холода возможно только после 25-го февраля.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко

Дословно Диденко: "В Украину идет изменение погоды. К нам приедет атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением, оттепелью".

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Детали: Так, 14-го февраля в Украине ожидается достаточно теплая погода. В течение дня +1+6 градусов, в южной части +6+9 градусов; ночью прогнозируют -5-12 градусов, на крайнем западе +1-3 градуса.

В пятницу холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части. На юге и востоке завтра - без осадков.

В Киеве 14-го февраля ожидается снег. Будет порывистым юго-западный ветер. Ближайшей ночью в столице -6 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.

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укргидрометцентр

В субботу, 15-го февраля, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины - снег, мокрый снег, на юге - с дождем.

По словам синоптика, после этих выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода. Ослабление холода, по предварительным прогнозам, возможно после 25-го февраля.

погода
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