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Трамп запевняє, що не припинить підтримку України

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 13 лютого 2025, 13:51
Трамп запевняє, що не припинить підтримку України
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп запевняє, що планує продовжувати підтримку України "так довго, як доведеться". Таку ж заяву зробив і міністр фінансів США Скотт Бенссент під час візиту до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на пресконференції в Овальному кабінеті увечері 12 лютого

Пряма мова президента США на питання, чи планує він далі надавати допомогу Україні: "Ми будемо. Але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені... Якби ми цього не робили, то Путін сказав би, що переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І, чесно кажучи, ми будемо робити це так довго, як доведеться, бо ми не хочемо дозволити статися  іншому".

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Деталі: Трамп також наголосив, що глава країни-агресорки уже хоче миру.

"Але президент Путін зараз хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру", – сказав президент США.

Передісторія:

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Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

ТрампСШАдопомога Україні
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