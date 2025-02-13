Трамп запевняє, що не припинить підтримку України

Президент США Дональд Трамп запевняє, що планує продовжувати підтримку України "так довго, як доведеться". Таку ж заяву зробив і міністр фінансів США Скотт Бенссент під час візиту до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на пресконференції в Овальному кабінеті увечері 12 лютого

Пряма мова президента США на питання, чи планує він далі надавати допомогу Україні: "Ми будемо. Але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені... Якби ми цього не робили, то Путін сказав би, що переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І, чесно кажучи, ми будемо робити це так довго, як доведеться, бо ми не хочемо дозволити статися іншому".

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Деталі: Трамп також наголосив, що глава країни-агресорки уже хоче миру.

"Але президент Путін зараз хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру", – сказав президент США.

Передісторія:

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Міністр фінансів Скотт Бенссент у Києві заявив, що обговорювана угода про корисні копалини дасть Україні "подальші гарантії американської допомоги", а також буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов’язання.

Увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч; після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці