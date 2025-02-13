Трамп уверяет, что не прекратит поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп уверяет, что планирует продолжать поддержку Украины "так долго, как придется". Такое же заявление сделал и министр финансов США Скотт Бенссент во время визита в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции в Овальном кабинете вечером 12 февраля

Прямая речь президента США на вопрос, планирует ли он дальше оказывать помощь Украине: "Мы будем. Но мы хотим, чтобы наши деньги были защищены... Если бы мы этого не делали, то Путин сказал бы, что победил. Мы являемся той силой, которая это сдерживает. И, честно говоря, мы будем делать это так долго, как придется, потому что мы не хотим позволить произойти другому".

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Детали: Трамп также отметил, что глава страны-агрессора уже хочет мира.

"Но президент Путин сейчас хочет мира, и это хорошо. При Байдене он не хотел мира", – сказал президент США.

Предыстория:

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Министр финансов Скотт Бенссент в Киеве заявил, что обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых даст Украине "дальнейшие гарантии американской помощи", а также будет сильным сигналом российскому руководству об американских обязательствах.

Вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу; после того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

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