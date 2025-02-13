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Європейська компанія поставить Україні тисячі ударних дронів зі штучним інтелектом

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінЧетвер, 13 лютого 2025, 13:48
Європейська компанія поставить Україні тисячі ударних дронів зі штучним інтелектом
Фото: Helsing

Європейська компанія в галузі оборонних технологій Helsing оголосила, що  виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX-2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення компанії

Деталі: Як зазначили у компанії, HX-2 – це високоточний ударний безпілотник X-wing з електроприводом та дальністю польоту до 100 км.

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Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби.

Ще одна особливість – працюючи в складі розвідувально-ударного програмного забезпечення Altra від Helsing, кілька HX-2 можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор. 

HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою вартістю за одиницю, ніж звичайні системи, таким чином заповнюючи зростаючу прогалину в можливостях сучасної наземної війни.

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Гундберт Шерф, співзасновник Helsing, заявив, що компанія "нарощує виробництво HX-2 у відповідь на додаткові замовлення з України".

У компанії додали, що це є продовженням попереднього замовлення на 4 тисячі ударних безпілотників HF-1, які наразі постачаються в Україну у партнерстві з українською промисловістю.

Нова партія безпілотників робить компанію Helsing одним з найбільших світових виробників ударних безпілотників.

14 січня Україна отримала від Німеччини пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли 600 ударних безпілотників HF-1.

12 лютого Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько $186 млн).

А наступного дня Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 млрд норвезьких крон (майже $107 млн).

Європазброя
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