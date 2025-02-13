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Европейская компания поставит Украине тысячи ударных дронов с искусственным интеллектом

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 13 февраля 2025, 13:48
Европейская компания поставит Украине тысячи ударных дронов с искусственным интеллектом

Европейская компания в области оборонных технологий Helsing объявила, что производит 6 тысяч ударных дронов типа HX-2 с искусственным интеллектом для поставки в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение компании

Детали: Как отметили в компании, HX-2 - это высокоточный ударный беспилотник X-wing с электроприводом и дальностью полета до 100 км.

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Он усовершенствован бортовым искусственным интеллектом, который обеспечивает полную устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Еще одна особенность – работая в составе разведывательно-ударного программного обеспечения Altra от Helsing, несколько HX-2 могут объединяться в рои, которыми управляет один человек-оператор.

HX-2 был разработан для массового производства со значительно более низкой стоимостью за единицу, чем обычные системы, таким образом заполняя растущий пробел в возможностях современной наземной войны.

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Гундберт Шерф, соучредитель Helsing, заявил, что компания "наращивает производство HX-2 в ответ на дополнительные заказы из Украины".

В компании добавили, что это является продолжением предварительного заказа на 4 тысячи ударных беспилотников HF-1, которые сейчас поставляются в Украину в партнерстве с украинской промышленностью.

Новая партия беспилотников делает компанию Helsing одним из крупнейших мировых производителей ударных беспилотников.

14 января Украина получила от Германии пакет помощи, в который, в частности, вошли 600 ударных беспилотников HF-1.

12 февраля Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около $186 млн).

А на следующий день Норвегия объявила о намерениях передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны на сумму 1,2 млрд норвежских крон (почти $107 млн).

Европаоружие
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