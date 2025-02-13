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Європарламент закликає бойкотувати "Грузинську мрію" та визнає легітимною президентку

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 13 лютого 2025, 14:42

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом не визнавати легітимною теперішню владу Грузії та бойкотувати її, а також заявив про визнання президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба Європарламенту

Деталі: За підсумками голосування 13 лютого резолюцію щодо Грузії підтримали 400 голосами "за". Проти голосували 63 євродепутати, 81 – утримались.

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У тексті європарламентарі відмовляються визнавати органи влади, сформовані керівною "Грузинською мрією" за підсумками виборів 16 жовтня, у тому числі обраного за новою процедурою "президента" Михеїла Кавелашвілі, та закликають міжнародну спільноту бойкотувати їх.

Євродепутати заявляють, що продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою Грузії, та закликають президента Євроради Антоніу Кошту запросити Зурабішвілі представляти Грузію на подальших засіданнях Євроради та Європейської політичної спільноти. 

Парламентарі закликають до персональних санкцій ЄС проти представників грузинської влади, причетних до демократичного відкату в країні, фальсифікації виборів, переслідування нелояльних до влади тощо, називаючи зокрема засновника "Грузинської мрії" олігарха Бідзіну Іванішвілі, прем’єра Іраклія Кобахідзе, спікера Шалву Папуашвілі, а також суддів, які оголошують політично упереджені вироки учасникам протестів, та медійникам, які обслуговують інтереси партії влади та поширюють дезінформацію. 

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Євродепутати декларують, що вбачають єдиним способом виходу з політичної кризи у Грузії проведення нових виборів через декілька місяців з належним міжнародним наглядом. 

"Висловлюючи глибокий жаль з приводу того, що керівна "Грузинська мрія" звернула зі шляху до євроінтеграції і членства у НАТО, Європарламент підтверджує непохитну підтримку легітимним прагненням грузинського народу", – йдеться у комюніке.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе ще до ухвалення резолюції назвав проєкт атакою на грузинську державність і незалежність. 

ЄСГрузіясанкції
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