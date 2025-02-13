Европарламент призывает бойкотировать "Грузинскую мечту" и признает легитимным президента

Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать легитимной нынешнюю власть Грузии и бойкотировать ее, а также заявил о признании президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба Европарламента

Детали: По итогам голосования 13 февраля резолюцию по Грузии поддержали 400 голосами "за". Против голосовали 63 евродепутата, 81 – воздержались.

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В тексте европарламентарии отказываются признавать органы власти, сформированные правящей "Грузинской мечтой" по итогам выборов 16 октября, в том числе избранного по новой процедуре "президента" Михеила Кавелашвили, и призывают международное сообщество бойкотировать их.

Евродепутаты заявляют, что продолжают признавать Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии, и призывают президента Евросовета Антониу Кошту пригласить Зурабишвили представлять Грузию на дальнейших заседаниях Евросовета и Европейского политического сообщества.

Парламентарии призывают к персональным санкциям ЕС против представителей грузинской власти, причастных к демократическому откату в стране, фальсификации выборов, преследованию нелояльных к власти и т.д., называя в частности основателя "Грузинской мечты" олигарха Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, спикера Шалву Папуашвили, а также судей, которые объявляют политически предвзятые приговоры участникам протестов, и медийщиков, которые обслуживают интересы партии власти и распространяют дезинформацию.

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Евродепутаты декларируют, что видят единственным способом выхода из политического кризиса в Грузии проведение новых выборов через несколько месяцев с надлежащим международным наблюдением.

"Выражая глубокое сожаление по поводу того, что правящая "Грузинская мечта" свернула с пути к евроинтеграции и членству в НАТО, Европарламент подтверждает непоколебимую поддержку легитимным стремлениям грузинского народа", – говорится в коммюнике.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще до принятия резолюции назвал проект атакой на грузинскую государственность и независимость.