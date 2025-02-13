Каллас вважає, що будь-яка мирна угода, укладена без України та ЄС, приречена на провал

Перед засіданням Ради Україна-НАТО прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що будь-яка мирна угода, укладена без участі України та Європи, не матиме шансів на успіх.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас

Деталі: У Каллас запитали, чи не здається їй, що укладення угоди щодо війни в Україні вже почалося за спиною європейців.

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"Як я сказала, будь-яка угода, (укладена) без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.

"Це (буде) нечесна угода (dirty deal), що ми вже бачили раніше, наприклад у Мінську, і вона просто не буде працювати. Вона не зупинить убивства. Вона не зупинить війну", – переконана Каллас.

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Вона також зазначила, що нинішню ситуацію можна порівняти з 1938 роком.

"Ми перебуваємо у ситуації, коли Чехія вирішила дати відсіч, і єдине, чого від нас чекають – підтримати їх зброєю чи будь-чим, чого вони потребують, аби уникнути Другої світової війни. І зараз ми повинні допомогти Україні оборонятися від агресії, аби не сталося ширшого конфлікту", – наголосила глава дипломатії Євросоюзу.

Нагадаємо:

У вечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці