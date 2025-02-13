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Каллас считает, что любое мирное соглашение, заключенное без Украины и ЕС, обречено на провал

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 16:52
Каллас считает, что любое мирное соглашение, заключенное без Украины и ЕС, обречено на провал
Каллас. Иллюстративное фото: Getty Images

Перед заседанием Совета Украина-НАТО премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что любое мирное соглашение, заключенное без участия Украины и Европы, не будет иметь шансов на успех.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас

Детали: У Каллас спросили, не кажется ли ей, что заключение соглашения по войне в Украине уже началось за спиной европейцев.

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"Как я сказала, любое соглашение, (заключенное) без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что любое быстрое решение будет плохим и не сработает.

"Это (будет) нечестная сделка (dirty deal), что мы уже видели раньше, например в Минске, и она просто не будет работать. Она не остановит убийства. Она не остановит войну", – убеждена Каллас.

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Она также отметила, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с 1938 годом.

"Мы находимся в ситуации, когда Чехия решила дать отпор, и единственное, чего от нас ждут – поддержать их оружием или чем-либо, в чем они нуждаются, чтобы избежать Второй мировой войны. И сейчас мы должны помочь Украине обороняться от агрессии, чтобы не произошло более широкого конфликта", – подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.

Напомним:

Подробнее читайте в статье "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.

ЭстонияЕСвойна
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