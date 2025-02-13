Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру

Хмельницький ТЦК та СП повідомив, що на території центру комплектування, під час проходження військово лікарської комісії, скоїв самогубство чоловік.

Джерело: пресслужба Хмельницького територіального центру комплектування та соцпідтримки

Дослівно: "13 лютого в Хмельницькому громадянин України, якого доставили до територіального центру комплектування для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії, вчинив суїцид. Чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку".

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Деталі: За інформацією Хмельницького ТЦК, попри надану першу допомогу, чоловік помер у кареті швидкої від втрати крові.