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Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру

Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 18:24
Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру
Фото: Getty Images

Хмельницький ТЦК та СП повідомив, що на території центру комплектування, під час проходження військово лікарської комісії, скоїв самогубство чоловік.

Джерело: пресслужба Хмельницького територіального центру комплектування та соцпідтримки

Дослівно: "13 лютого в Хмельницькому громадянин України, якого доставили до територіального центру комплектування для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії, вчинив суїцид. Чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку". 

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Деталі: За інформацією Хмельницького ТЦК, попри надану першу допомогу, чоловік помер у кареті швидкої від втрати крові. 

російсько-українська війнамобілізаціяХмельницький
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