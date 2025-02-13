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Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра

Украинская правдаЧетверг, 13 февраля 2025, 18:24
Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра
Фото: Getty Images

Хмельницкий ТЦК и СП сообщил, что на территории центра комплектования во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил самоубийство.

Источник: пресс-служба Хмельницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки

Дословно: "13 февраля в Хмельницком гражданин Украины, которого доставили в территориальный центр комплектования для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, совершил суицид. Мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета".

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Детали: По информации Хмельницкого ТЦК, несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался в карете скорой помощи от потери крови.

российско-украинская войнамобилизацияХмельницкий
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