Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки

Глава Пентагону Піт Гегсет розширив свою тезу про те, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Гегсета на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер

Деталі: Гегсет сказав, що "реалізм є важливою частиною розмови", чого до цього було недостатньо.

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"Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну.

Це визнання реалій жорсткої сили на місцях, після багатьох жертв, спочатку з боку українців, а потім з боку союзників, і усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін", – зазначив міністр оборони США.

Він також відкинув критику підходу Дональда Трампа, мовляв, президент США уже пішов на поступки Владіміру Путіну.

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"Аргументи, які наводилися, що те, що він зараз сідає за стіл переговорів, – це відверті поступки Владіміру Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити... Я просто відкидаю це", – сказав Гегсет.

Він додав, що Путін готовий до переговорів, оскільки реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника.

Як відомо, у середу Трамп і Владімір Путін домовилися "негайно" розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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