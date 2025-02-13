Глава Пентагона о границах Украины: принять реальность не означает пойти на уступки

Глава Пентагона Пит Гегсет расширил свой тезис о том, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Гегсета на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг

Детали: Гегсет сказал, что "реализм является важной частью разговора", чего до этого было недостаточно.

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"Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены до того, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину.

Это признание реалий жесткой силы на местах, после многих жертв, сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников, и осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которой не желает ни одна из сторон", – отметил министр обороны США.

Он также отверг критику подхода Дональда Трампа, мол, президент США уже пошел на уступки Владимиру Путину.

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"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, – это откровенные уступки Владимиру Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", – сказал Хегсет.

Он добавил, что Путин готов к переговорам, поскольку реагирует на силу и видит в Трампе сильного соперника.

Как известно, в среду Трамп и Владимир Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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