П'ятеро дітей на Херсонщині провалились під кригу: двох врятували, ще трьох шукають
Четвер, 13 лютого 2025, 19:51
На річці Інгулець у селі Довге на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей, двох із них вдалося врятувати.
Джерело: Херсонська ОВА, ДСНС
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Деталі: За інформацією обласної військової адміністрації, четверо дітей, що гралися на замерзлій річці, провалилися під лід. Це помітила 16-річна дівчина, яка негайно пішла на допомогу, але теж потрапила під воду. На щастя, її та одну з дівчат вдалося врятувати завдяки допомозі небайдужих людей.
Дівчата отримали сильне переохолодження і отримали необхідну медичну допомогу.
Як заявили рятувальники, для пошуків ще трьох зниклих дітей залучили пожежно-рятувальний підрозділ, а також направили водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Херсонської області.
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