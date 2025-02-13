Пятеро детей на Херсонщине провалились под лёд: двоих спасли, ещё троих ищут

На реке Ингулец в селе Довгое на Херсонщине под лед провалились пятеро детей, двоих из них удалось спасти.

Источник: Херсонская ОВА, ДСНС

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Детали: По информации областной военной администрации, четверо детей, которые играли на замерзшей реке, провалились под лед. Это заметила 16-летняя девушка, которая сразу же пошла на помощь, но тоже оказалась под водой. К счастью, ее и одну из девочек удалось спасти благодаря помощи неравнодушных людей.

Девочки получили сильное переохлаждение и уже получили необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили спасатели, для поиска еще троих пропавших детей было привлечено пожарно-спасательное подразделение, а также направлена водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения ДСНС Херсонской области.