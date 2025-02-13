Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Пятеро детей на Херсонщине провалились под лёд: двоих спасли, ещё троих ищут

Украинская правдаЧетверг, 13 февраля 2025, 19:51
Пятеро детей на Херсонщине провалились под лёд: двоих спасли, ещё троих ищут
Фото: ГСЧС Херсонщины

На реке Ингулец в селе Довгое на Херсонщине под лед провалились пятеро детей, двоих из них удалось спасти.

Источник: Херсонская ОВА, ДСНС

Реклама:

Детали: По информации областной военной администрации, четверо детей, которые играли на замерзшей реке, провалились под лед. Это заметила 16-летняя девушка, которая сразу же пошла на помощь, но тоже оказалась под водой. К счастью, ее и одну из девочек удалось спасти благодаря помощи неравнодушных людей.

Девочки получили сильное переохлаждение и уже получили необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили спасатели, для поиска еще троих пропавших детей было привлечено пожарно-спасательное подразделение, а также направлена водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения ДСНС Херсонской области.

детиХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
Самые популярные лекарства в Украине должны подешеветь на треть: Зеленский подписал указ
Все новости...
дети
Лубинец: Россия препятствует детям с оккупированных территорий получать образование в Украине
С временно оккупированных территорий вернули еще двух детей
Были свидетелями преступлений РФ: Украине удалось вернуть из оккупации еще четырех детей
Последние новости
21:32
Спецпосланник Трампа заявил, что доступ США к украинским недрам – это часть гарантий безопасности
21:18
Келлог: Фиксация территориальных потерь Украины в "мирном соглашении" не означает их признание
21:08
В АРМА ответили на критику депутатов о неработающих арестованных активах
21:01
Зеленский обсудил свой разговор с Трампом с президентом Литвы
20:50
В РФ кризис в экономике может начаться раньше, чем удастся обуздать инфляцию – Reuters
20:45
В Румынии нашли обломки дронов "Герань" после ночной атаки РФ
20:42
Минобороны позволило ВСУ использовать наземные роботы Spextr
20:38
"Метинвест" рассказал, как бои возле Покровска обвалили добычу угля в 2024 году
20:31
В Британии, США и других странах: за рубежом стартуют продажи книги погибшей писательницы Виктории Амелиной
20:27
Ученые предполагают, что популярный препарат для лечения ожирения может уменьшать тягу к алкоголю
Все новости...
Реклама:
Реклама: