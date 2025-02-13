ЗМІ дізнались подробиці розмови Зеленського і Трампа

Український президент Володимир Зеленський у розмові з Дональдом Трампом напередодні, 12 лютого, говорив про те, що Володимир Путін лише вдає готовність до "мирних переговорів".

Джерело: портал Axios, який посилається на чотири джерела, знайомі зі змістом розмови, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами одного з джерел Axios, президент України намагався донести Трампу сигнал про те, що в нього "є важелі впливу на Путіна".

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Троє джерел назвали розмову президентів України та США "позитивною" і стверджують, що вона тривала близько години – довше, ніж розмова Трампа з Путіним перед цим.

Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння щодо розмови з хазяїном Кремля, але наголосив, що "повинен поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", ідеться в матеріалі.

Також Трамп сказав Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи все ще Зеленський налаштований на її укладення, стверджують джерела Axios. Зеленський відповів, що все ще хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

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"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", – сказав український президент, як кажуть джерела Axios.

У відповідь, пише видання, президент США вказав, що Зеленський може мати рацію, але у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно, і "ми скоро дізнаємось це".

За даними Axios, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо, а Зеленський пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс Олександра Усика.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.