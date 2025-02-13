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СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 22:00
СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Трампа
Зеленский и Трамп. фото: Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом накануне, 12 февраля, говорил о том, что Владимир Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Источник: портал Axios, который ссылается на четыре источника, знакомые с содержанием разговора, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам одного из источников Axios, президент Украины пытался донести Трампу сигнал о том, что у него "есть рычаги влияния на Путина".

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Трое источников назвали разговор президентов Украины и США "позитивным" и утверждают, что он длился около часа – дольше, чем разговор Трампа с Путиным перед этим.

Трамп сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство по поводу разговора с хозяином Кремля, но подчеркнул, что "должен поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", говорится в материале.

Также Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, все ли еще Зеленский настроен на ее заключение, утверждают источники Axios. Зеленский ответил, что все еще хочет сделки, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

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"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны", – сказал украинский президент, как говорят источники Axios.

В ответ, пишет издание, президент США указал, что Зеленский может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, и "мы скоро узнаем это".

По данным Axios, в конце разговора Трамп дал Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую, а Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс Александра Усика.

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

А президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

Подробнее читайте в статье "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике

ЗеленскийТрамп
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