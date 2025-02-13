Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 22:12
Трамп запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Джерело: сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати, чи будуть українці долучені до подальших "мирних переговорів", які адміністрація Трампа вестиме з Росією, президент США заявив: "Звісно, будуть".

Реклама:

"Вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди", – додав він, не уточнивши, кого має на увазі.

Трамп також згадав про вчорашні розмови з Путіним і Зеленським та назвав їх "гарними".

"Хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському. Але я так не вважаю. Нам потрібно дізнатись, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду", – сказав президент США.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.

ТрампСШАпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру
Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців
"Люди виводять мільярди гривень": Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові
У Путіна заявили, що вже почали формувати переговорну групу зі США
Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та кількох бізнесменів
Усі новини...
Трамп
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним
ЗМІ дізнались подробиці розмови Зеленського і Трампа
Останні новини
23:04
"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
23:02
Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції
22:46
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
22:43
Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним
22:18
Бріджит Джонс стирає межі. Як легкий ромком став культовим фільмом-маніфестом
22:18
У Києві почали навчати ветеранів протимінній діяльності: домопожуть з пошуком роботи
22:12
Трамп запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни
22:04
"Дешеве світло та відсутність імпорту": Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС
22:00
ЗМІ дізнались подробиці розмови Зеленського і Трампа
21:45
Шольц: Ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: