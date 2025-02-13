Трамп запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Джерело: сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати, чи будуть українці долучені до подальших "мирних переговорів", які адміністрація Трампа вестиме з Росією, президент США заявив: "Звісно, будуть".

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"Вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди", – додав він, не уточнивши, кого має на увазі.

Трамп також згадав про вчорашні розмови з Путіним і Зеленським та назвав їх "гарними".

"Хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському. Але я так не вважаю. Нам потрібно дізнатись, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду", – сказав президент США.

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Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.