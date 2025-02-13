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Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, із них 35 – на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 23:52
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, із них 35 – на Покровському напрямку
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 13 лютого на фронті відбулось 107 боєзіткнень, з них 35 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 13 лютого

Дослівно: "На даний час відбулося 107 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 1 ракетного(1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

Деталі: На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

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На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять – тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 35 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.

Генштабвійнабойові дії
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