Генштаб: На фронте произошло 107 боев, из них 35 – на Покровском направлении

С начала суток 13 февраля на фронте произошло 107 боестолкновений, из них 35 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 13 февраля

Дословно: "В настоящее время произошло 107 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 1 ракетный (1 ракета), 46 авиационных ударов (62 КАБ) и 1141 поражение дронами-камикадзе, осуществило 4684 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово. Украинские подразделения отбили все атаки. Захватчик нанес авиаудары КАБами по Моначиновке и Кондрашовке.

Детали: На Лиманском направлении за сегодня российские войска пять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи, успеха не достигли.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытается продвинуться вперед в районе Часового Яра. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

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На Торецком направлении наши военные отражали 15 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки, десять атак уже отражены Силами обороны, еще пять – продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 35 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку противника в направлении Новоселки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска успешно отбили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются.