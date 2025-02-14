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У Мюнхені під час конференції з безпеки автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 лютого 2025, 00:31
У Мюнхені під час конференції з безпеки автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих
Фото: Getty Images

У день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, коли до міста прибули світові лідери, 24-річний афганський біженець на великій швидкості в’їхав автомобілем у натовп. Постраждали щонайменше 30 людей, деякі з них перебувають у тяжкому стані. Поліція затримала нападника.

Джерело: Reuters

Деталі: Інцидент стався під час Мюнхенської конференції з безпеки – ключової міжнародної події, на яку прибули високопосадовці, зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс і президент України Володимир Зеленський.

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За інформацією поліції, білий автомобіль наблизився до правоохоронців, які супроводжували демонстрацію страйкуючих робітників, після чого різко прискорився та врізався в людей. Внаслідок атаки щонайменше 30 осіб отримали поранення, деякі з них – у критичному стані.

Дослівно: "Поліція відкрила вогонь, зробивши один постріл, але неясно, чи було поранено водія. Його затримали на місці. Генеральна прокуратура Мюнхена підтвердила, що нападником є 24-річний афганський біженець Фархад Нурі".

Деталі: Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн повідомив, що Нурі раніше притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками та крадіжками. Його прохання про надання притулку було відхилено, проте він залишався в країні через ситуацію з безпекою в Афганістані, зазначив Геррманн.

Німеччинанадзвичайна подія
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