В Мюнхене во время конференции по безопасности автомобиль въехал в толпу: минимум 30 пострадавших

В день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, когда в город прибыли мировые лидеры, 24-летний афганский беженец на большой скорости въехал автомобилем в толпу. Пострадали по меньшей мере 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападавшего.

Источник: Reuters

Детали: Инцидент произошел во время Мюнхенской конференции по безопасности – ключевого международного события, на которое прибыли высокопоставленные чиновники, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский.

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По информации полиции, белый автомобиль приблизился к правоохранителям, которые сопровождали демонстрацию бастующих рабочих, после чего резко ускорился и врезался в людей. В результате атаки по меньшей мере 30 человек получили ранения, некоторые из них - в критическом состоянии.

Дословно: "Полиция открыла огонь, сделав один выстрел, но неясно, был ли ранен водитель. Его задержали на месте. Генеральная прокуратура Мюнхена подтвердила, что нападающим является 24-летний афганский беженец Фархад Нури".

Детали: Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн сообщил, что Нури ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и кражами. Его просьба о предоставлении убежища была отклонена, однако он оставался в стране из-за ситуации с безопасностью в Афганистане, отметил Геррманн.