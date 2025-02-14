Трамп хоче обговорити з лідерами Китаю та Росії скорочення ядерних арсеналів

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне переговорів із правителем Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо обмеження ядерних озброєнь. Він назвав денуклеаризацію одним із ключових завдань свого другого терміну.

Джерело: Трамп виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, передає Reuters

Деталі: Трамп наголосив, що вважає скорочення ядерних арсеналів критично важливим питанням міжнародної безпеки.

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Трамп зазначив, що під час його першого президентського терміну було досягнуто попередньої домовленості з Путіним щодо скорочення ядерного потенціалу. Він також заявив, що Китай раніше виявляв готовність до переговорів, але ці зусилля припинилися через пандемію COVID-19.

Пряма мова Трампа: "Одна з перших зустрічей, яку я хочу провести – це з лідером Китаю Сі та правителем Росії Путіним. І я хочу сказати: давайте вдвічі скоротимо наш військовий бюджет. І ми можемо це зробити.

У нас немає причин витрачати майже 1 трильйон доларів на військові потреби. Китай збирається витрачати 400 мільярдів доларів. Ми можемо використати ці гроші на інші речі".

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Деталі: Колишня адміністрація Джо Байдена намагалася залучити Китай до ядерних переговорів, однак ці спроби не дали результату. Трамп, своєю чергою, заявив, що спробує відновити діалог, почавши з персональних переговорів із Путіним і Сі Цзіньпіном, а в перспективі – організувати тристоронню зустріч.

Він не уточнив можливих термінів, але наголосив, що планує розпочати обговорення в "недалекому майбутньому".

Трамп заявив, що для нього не має значення, де відбуватимуться зустрічі. "Важливий кінцевий результат".

Пряма мова Трампа: "У нас їх вже так багато, що можна було б знищити світ 50 разів, 100 разів. Китай намагається наздогнати нас, тому що він дуже сильно відстає, але протягом п’яти-шести років він зрівняється".

Довідково: Термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, що можуть розгорнути США та Росія, а також розгортання ракет наземного й підводного базування та бомбардувальників для їх доставки, закінчується 5 лютого 2026 року.