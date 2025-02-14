Трамп хочет обсудить с лидерами Китая и России сокращение ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет переговоров с правителем России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином по ограничению ядерных вооружений. Он назвал денуклеаризацию одной из ключевых задач своего второго срока.

Источник: Трамп выступая перед журналистами в Овальном кабинете, передает Reuters

Детали: Трамп подчеркнул, что считает сокращение ядерных арсеналов критически важным вопросом международной безопасности.

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Трамп отметил, что во время его первого президентского срока была достигнута предварительная договоренность с Путиным о сокращении ядерного потенциала. Он также заявил, что Китай ранее проявлял готовность к переговорам, но эти усилия прекратились из-за пандемии COVID-19.

Прямая речь Трампа: "Одна из первых встреч, которую я хочу провести – это с лидером Китая Си и правителем России Путиным. И я хочу сказать: давайте вдвое сократим наш военный бюджет. И мы можем это сделать.

У нас нет причин тратить почти 1 триллион долларов на военные нужды. Китай собирается тратить 400 миллиардов долларов. Мы можем использовать эти деньги на другие вещи".

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Детали: Бывшая администрация Джо Байдена пыталась привлечь Китай к ядерным переговорам, однако эти попытки не дали результата. Трамп, в свою очередь, заявил, что попытается возобновить диалог, начав с персональных переговоров с Путиным и Си Цзиньпином, а в перспективе – организовать трехстороннюю встречу.

Он не уточнил возможных сроков, но подчеркнул, что планирует начать обсуждение в "недалеком будущем".

Трамп заявил, что для него не имеет значения, где будут проходить встречи. "Важен конечный результат".

Прямая речь Трампа: "У нас их уже так много, что можно было бы уничтожить мир 50 раз, 100 раз. Китай пытается догнать нас, потому что он очень сильно отстает, но в течение пяти-шести лет он сравняется".

Справочно: Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также развертывание ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки, заканчивается 5 февраля 2026 года.