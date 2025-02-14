Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Трамп хочет обсудить с лидерами Китая и России сокращение ядерных арсеналов

Иван ДьяконовПятница, 14 февраля 2025, 07:00
Трамп хочет обсудить с лидерами Китая и России сокращение ядерных арсеналов
Владимир Путин і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет переговоров с правителем России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином по ограничению ядерных вооружений. Он назвал денуклеаризацию одной из ключевых задач своего второго срока.

Источник: Трамп выступая перед журналистами в Овальном кабинете, передает Reuters

Детали: Трамп подчеркнул, что считает сокращение ядерных арсеналов критически важным вопросом международной безопасности.

Реклама:

Трамп отметил, что во время его первого президентского срока была достигнута предварительная договоренность с Путиным о сокращении ядерного потенциала. Он также заявил, что Китай ранее проявлял готовность к переговорам, но эти усилия прекратились из-за пандемии COVID-19.

Прямая речь Трампа: "Одна из первых встреч, которую я хочу провести – это с лидером Китая Си и правителем России Путиным. И я хочу сказать: давайте вдвое сократим наш военный бюджет. И мы можем это сделать.

У нас нет причин тратить почти 1 триллион долларов на военные нужды. Китай собирается тратить 400 миллиардов долларов. Мы можем использовать эти деньги на другие вещи".

РЕКЛАМА:

Детали: Бывшая администрация Джо Байдена пыталась привлечь Китай к ядерным переговорам, однако эти попытки не дали результата. Трамп, в свою очередь, заявил, что попытается возобновить диалог, начав с персональных переговоров с Путиным и Си Цзиньпином, а в перспективе – организовать трехстороннюю встречу.

Он не уточнил возможных сроков, но подчеркнул, что планирует начать обсуждение в "недалеком будущем".

Трамп заявил, что для него не имеет значения, где будут проходить встречи. "Важен конечный результат".

Прямая речь Трампа: "У нас их уже так много, что можно было бы уничтожить мир 50 раз, 100 раз. Китай пытается догнать нас, потому что он очень сильно отстает, но в течение пяти-шести лет он сравняется".

Справочно: Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также развертывание ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки, заканчивается 5 февраля 2026 года.

ядерное оружиеТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Самолет с госсекретарем США экстренно вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности
Россия компенсировала потери танков в 2024 году, но может столкнуться с проблемами в будущем - ISW
Шольц призвал Бундестаг признать войну России в Украине "чрезвычайной ситуацией" для Европы
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности автомобиль въехал в толпу: 30 пострадавших
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
Все новости...
ядерное оружие
Трамп заявил, что рассчитывает на «сделку» с Ираном относительно сохранения безъядерного статуса
У Трампа отреагировали на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие
Лидер японской якудзы признал вину в незаконной продаже ядерных материалов из Мьянмы
Последние новости
09:07
США могут отправить войска в Украину, если Москва будет срывать переговоры – вице-президент Вэнс
08:41
Россия атаковала Украину 133-мя дронами, 131 – не долетел до цели
08:25
Россияне давят на Покровск и другие направления, всего 113 боев за минувшие сутки – Генштаб
08:24
США разгромили Финляндию во втором матче Турнира четырех наций по хоккею
08:19
Макрон: возвращение Трампа – электрошок, что должен заставить Европу позаботиться о себе и Украине
08:10
текстОт тетушки Совы до обороны Мариуполя. История азовца Ярослава Отрока, который погиб в российском плену
07:57
Рубио: Трамп хочет не паузы, а полного окончания войны в Украине
07:31
Суд обязал администрацию Трампа временно разблокировать финансирование USAID
07:17
ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 81 артсистему
07:00
Трамп хочет обсудить с лидерами Китая и России сокращение ядерных арсеналов
Все новости...
Реклама:
Реклама: