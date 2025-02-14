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Рубіо: Трамп хоче не паузи, а повного закінчення війни в Україні

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 07:57
Рубіо: Трамп хоче не паузи, а повного закінчення війни в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото з Facebook U.S. Department of State

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а прагне повного завершення війни в Україні. 

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Державний департамент США

Пряма мова Рубіо на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона: "Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно".

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Деталі: Він акцентував, що ці ж слова Трамп сказав главі РФ Володимиру Путіну.

Щодо того, як це може відбутися, Рубіо припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню. 

"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це – а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", – сказав держсекретар.

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Він вірить, що Трамп – "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля". 

"Це не тільки ми, це – не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь", – наголосив Рубіо.

Він також підкреслив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки. 

"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", – сказав Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

Передісторія:

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СШАУкраїнавійна
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