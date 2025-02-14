Рубио: Трамп хочет не паузы, а полного окончания войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а стремится к полному завершению войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Государственный департамент США

Прямая речь Рубио на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона: "Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это должно происходить поэтапно".

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Детали: Он акцентировал, что эти же слова Трамп сказал главе РФ Владимиру Путину.

Относительно того, как это может произойти, Рубио предположил, что окончание войны может начаться с прекращения огня.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом – а затем открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", – сказал госсекретарь.

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Он верит, что Трамп – "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

"Это не только мы, это – не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", – подчеркнул Рубио.

Он также подчеркнул, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", – сказал Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что "США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

Предыстория:

Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14 февраля состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой конференции.

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