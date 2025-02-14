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Рубио: Трамп хочет не паузы, а полного окончания войны в Украине

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 07:57
Рубио: Трамп хочет не паузы, а полного окончания войны в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из Facebook U.S. Department of State

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а стремится к полному завершению войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Государственный департамент США

Прямая речь Рубио на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона: "Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это должно происходить поэтапно".

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Детали: Он акцентировал, что эти же слова Трамп сказал главе РФ Владимиру Путину.

Относительно того, как это может произойти, Рубио предположил, что окончание войны может начаться с прекращения огня.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом – а затем открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", – сказал госсекретарь.

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Он верит, что Трамп – "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

"Это не только мы, это – не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", – подчеркнул Рубио.

Он также подчеркнул, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", – сказал Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что "США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

Предыстория:

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СШАУкраинавойна
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