Попри заяви Трампа, США не відкидають можливості вступу України до НАТО
Один із високопосадовців нової адміністрації США заявив, що Вашингтон усе ще розглядає можливість вступу України в НАТО, хоча раніше Трамп і глава Пентагону заперечували таку ймовірність.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Заступник посланника з питань України Джон Коул на питання журналістів про шанси на членство України в НАТО сказав, що це питання "все ще на столі".
Він додав, що те саме стосується і можливого повернення Україною контролю над усією своєю суверенною територією.
Ці заяви суперечать словам очільника Пентагону Піта Гегсета, який 12 лютого заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не готові запросити Україну у НАТО.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.
На питання про те, чи не надто США поступаються Путіну ще до початку переговорів, Коул відповів: "Дехто про це каже, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".
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