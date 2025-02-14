Попри заяви Трампа, США не відкидають можливості вступу України до НАТО

Один із високопосадовців нової адміністрації США заявив, що Вашингтон усе ще розглядає можливість вступу України в НАТО, хоча раніше Трамп і глава Пентагону заперечували таку ймовірність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Заступник посланника з питань України Джон Коул на питання журналістів про шанси на членство України в НАТО сказав, що це питання "все ще на столі".

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Він додав, що те саме стосується і можливого повернення Україною контролю над усією своєю суверенною територією.

Ці заяви суперечать словам очільника Пентагону Піта Гегсета, який 12 лютого заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не готові запросити Україну у НАТО.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

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На питання про те, чи не надто США поступаються Путіну ще до початку переговорів, Коул відповів: "Дехто про це каже, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".

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