Придністров’я почало отримувати російський газ через Угорщину та "Молдовагаз"

14 лютого невизнане Придністров’я перейшло на нову схему постачання газу – паливо надходить через угорську компанію за посередництва "Молдовагазу", а його оплату здійснюють за рахунок російського кредиту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова лідера невизнаного регіону Вадима Красносельського

Деталі: Красносельський у своєму Telegram оголосив, що Придністров’я отримало газ за російські кредитні гроші та багатослівно подякував Росії за допомогу.

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"Сьогодні ( 14 лютого) у Придністров’я зайшов газ. Дана поставка стала можливою завдяки російській кредитній допомозі та клопіткій, скрупульозній, злагодженій роботі команди Міністерства енергетики РФ. Від себе особисто і від кожного придністровця висловлюю вдячність фахівцям цього відомства і посадовцям РФ за підтримку придністровського народу у надскладній енергетичній ситуації", – написав Красносельський.

Перед тим 13 лютого угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG повідомила, що з п’ятниці 14 лютого почне постачати газ Придністров’ю, повідомляє Newsmaker.

"Згідно з короткостроковим оголошенням, постачання газу… почнеться завтра, 14 лютого 2025 року. Ми раді, що досягли домовленості, яка сприяє енергетичній безпеці країни. Це досягнення стало можливим лише завдяки вирішальному внеску операторів транспортних систем країн ЄС, України і Молдови", – йдеться у заяві компанії.

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Раніше вже повідомляли, що для постачання газу Придністров’ю угорською компанією потрібно буде використовувати частково і ГТС України.

Нагадаємо:

До 10 лютого Придністров’я отримувало газ за рахунок першого траншу європейської допомоги, після чого відмовилось прийняти наступну допомогу від ЄС і заявило, що купуватиме газ за кредитні гроші, надані Росією.

11 лютого "Молдовагаз" прокачав у Придністров’я 3 млн кубометрів газу "у борг" для підтримання стабільної роботи газотранспортної системи. 12 лютого повідомляли, що "Молдовагаз" за надану "Тираспольтрансгазом" передплату купує для Придністров’я 2,59 млн кубометрів газу на біржі у Румунії.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь