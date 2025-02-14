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Приднестровье начало получать российский газ через Венгрию и "Молдовагаз"

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 14 февраля 2025, 11:11
Приднестровье начало получать российский газ через Венгрию и Молдовагаз
Иллюстративное фото: Getty Images

14 февраля непризнанное Приднестровье перешло на новую схему поставок газа - топливо поступает через венгерскую компанию при посредничестве "Молдовагаза", а его оплату осуществляют за счет российского кредита.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова лидера непризнанного региона Вадима Красносельского

Детали: Красносельский в своем Telegram объявил, что Приднестровье получило газ за российские кредитные деньги и многословно поблагодарил Россию за помощь.

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"Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможной благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной, слаженной работе команды Министерства энергетики РФ. От себя лично и от каждого приднестровца выражаю благодарность специалистам этого ведомства и должностным лицам РФ за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации", – написал Красносельский.

Перед тем 13 февраля венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG сообщила, что с пятницы 14 февраля начнет поставлять газ Приднестровью, сообщает Newsmaker.

"Согласно краткосрочному объявлению, поставки газа... начнутся завтра, 14 февраля 2025 года. Мы рады, что достигли договоренности, которая способствует энергетической безопасности страны. Это достижение стало возможным только благодаря решающему вкладу операторов транспортных систем стран ЕС, Украины и Молдовы", – говорится в заявлении компании.

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Ранее уже сообщалось, что для поставки газа Приднестровью венгерской компанией нужно будет использовать частично и ГТС Украины.

Напомним:

  • До 10 февраля Приднестровье получало газ за счет первого транша европейской помощи, после чего отказалось принять следующую помощь от ЕС и заявило, что будет покупать газ за кредитные деньги, предоставленные Россией.
  • 11 февраля "Молдовагаз" прокачал в Приднестровье 3 млн кубометров газа "в долг" для поддержания стабильной работы газотранспортной системы. 12 февраля сообщалось, что "Молдовагаз" за предоставленную "Тираспольтрансгазом" предоплату покупает для Приднестровья 2,59 млн кубометров газа на бирже в Румынии.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь

газПриднестровье
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