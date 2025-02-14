Зросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку – КМІС

Упродовж останніх років продовжує зменшуватися кількість українців, які вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, водночас зростає кількість тих, хто дотримується протилежної думки.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на початку лютого

Дослівно КМІС: "На початку повномасштабного вторгнення 68% вважали, що справи загалом розвиваються у правильному напрямку, а вважали напрямок неправильним – 16%...

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Станом на початок лютого 2025 року 38% вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 46% вважали, що справи розвиваються у неправильному напрямку".

Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи відзначають, що частка тих, хто говорив про правильний напрямок, поступово знижувалася від одного опитування до наступного і водночас зростала частка тих, хто говорив про неправильний напрямок.

"Деяке зростання у квітні 2024 року, можливо, пов’язане з тим, що опитування було проведене після схвалення США допомоги Україні після тривалої затримки", – вважають у КМІС.

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Соціологи зазначають, що наразі сприйняття напрямку справ в Україні доволі подібне у всіх регіонах.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 2 по 6 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.