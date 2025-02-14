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Возросло количество украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – КМИС

Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 11:22
Возросло количество украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – КМИС
Фото иллюстративное с pixabay.com

В последние годы продолжает уменьшаться количество украинцев, которые считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении, одновременно растет количество тех, кто придерживается противоположного мнения.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале февраля

Дословно КМИС: "В начале полномасштабного вторжения 68% считали, что дела в общем развиваются в правильном направлении, а считали направление неправильным – 16%...

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По состоянию на начало февраля 2025 года 38% считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 46% считали, что дела развиваются в неправильном направлении". 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи отмечают, что доля тех, кто говорил о правильном направлении, постепенно снижалась от одного опроса к следующему и одновременно росла доля тех, кто говорил о неправильном направлении.

"Некоторый рост в апреле 2024 года, возможно, связан с тем, что опрос был проведен после одобрения США помощи Украине после длительной задержки", – пояснили в КМИС.

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Социологи отмечают, что сейчас восприятие направления дел в Украине довольно похожее во всех регионах. 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование продолжалось со 2 по 6 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

социологияопрос
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