Міжнародна спецоперація "Месники": у Молдові затримали найманців "Вагнера"

Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців "Вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.

Джерело: Національна поліція, очільник НПУ Іван Вигівський, Офіс генпрокурора

Деталі: Троє затриманих – громадяни Молдови, які 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань так званої "ДНР" та Росії. Деякі з них отримали нагороди й медалі від військового керівництва окупантів.

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Повідомляється, що для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських.

У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів.

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За результатами було вилучено документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фото- та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби в ПВК "Вагнер" та підтверджують участь фігурантів у бойових діях на території України.

Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманцями у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) Кримінального кодексу Республіки Молдова).

Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Зазначається, що це лише перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії.

Слідчі Нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують всі факти їх вербування, навчання, фінансування та використання в бойових діях проти України. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції їх дані вже скерували до компетентних правоохоронних органів Молдови, де проти них розпочато нову серію досудових розслідувань.

Пряма мова Вигівського: "Понад 200 поліцейських з обох країн працювали над документуванням злочинів загарбників. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці росії. Ми отримали інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцезнаходження фігурантів.

Європейським правоохоронцям вже направлено звіт і наші висновки про те, що треба терміново створювати міжнародну базу воєнних найманців і разом протистояти цьому небезпечному явищу. Цю проблему ми виносимо на світовий рівень, і вже налагоджуємо вирішення цього питання з кожною цивілізованою країною.

Починаючи з 2014 року, ми встановили 37 приватних воєнних кампаній, які росіяни створили, аби воювати в Україні та інших країнах. Це створює ризики для Європи - дестабілізація обстановки у суспільстві, зростання організованої злочинності, повернення найманців до країн ЄС".