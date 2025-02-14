Международная спецоперация "Мстители": в Молдове задержали наемников "Вагнера"

Украинские и молдавские полицейские задержали трех наемников "Вагнера" и других незаконных вооруженных формирований, которые воюют против Украины.

Источник: Национальная полиция, глава НПУ Иван Выговский, Офис генпрокурора

Детали: Трое задержанных - граждане Молдовы, которые с 2014 по 2023 год участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла" в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований так называемой "ДНР" и России. Некоторые из них получили награды и медали от военного руководства оккупантов.

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Сообщается, что для обезвреживания наемников привлекли более 200 полицейских.

В рамках первого этапа международной полицейской операции "Мстители" правоохранители двух стран провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов.

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По результатам были изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, которые содержат информацию о вербовке, условиях прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждают участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины.

Следователи полиции Молдовы сообщили трем фигурантам о подозрении за участие наемниками в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 п. (1) Уголовного кодекса Республики Молдова).

Сейчас суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что это лишь первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России.

Следователи Нацполиции Украины открыли специальное магистральное уголовное производство, в ходе которого документируют все факты их вербовки, обучения, финансирования и использования в боевых действиях против Украины. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции их данные уже направили в компетентные правоохранительные органы Молдовы, где против них начата новая серия досудебных расследований.

Прямая речь Выговского: "Более 200 полицейских из обеих стран работали над документированием преступлений захватчиков. Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые участвовали в войне на стороне России. Мы получили информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении фигурантов.

Европейским правоохранителям уже направлен отчет и наши выводы о том, что надо срочно создавать международную базу военных наемников и вместе противостоять этому опасному явлению. Эту проблему мы выносим на мировой уровень, и уже налаживаем решение этого вопроса с каждой цивилизованной страной.

Начиная с 2014 года, мы установили 37 частных военных кампаний, которые россияне создали, чтобы воевать в Украине и других странах. Это создает риски для Европы - дестабилизация обстановки в обществе, рост организованной преступности, возвращение наемников в страны ЕС".